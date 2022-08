Concerto Arpa e Horror V e serata “Colonne sonore film” a Fonte Nuova

L’associazione Madrecultura è lieta di comunicare due eventi.

Il 7 agosto alle ore 21.00 presso l’area di Fonte Nuova a Vasto si svolgerà il concerto con il duo vastese “Arpa e Horror V”. Si tratta di un concerto di musica “Lo Fi”. Questi giovani artisti hanno scelto la location di Fonte Nuova tra le tappe abruzzesi del loro Tour. Ingresso libero.

Il 12 agosto, alle ore 21, sempre presso l’area di Fonte Nuova si svolgerà, invece, una serata dedicata alle colonne sonore di alcuni film. Ad esibirsi sarà il violinista vastese Luca Taraborelli accompagnato alla chitarra da Loris Taraborrelli e alle percussioni da Francesco De Santis. All’evento parteciperà anche il digital art Cristian D’Achille. Ingresso con biglietto simbolico a 3€.

È un’occasione per far conoscere ai cittadini vastesi e ai turisti presenti le qualità artistiche di questi giovani. Madrecultura è sempre pronta ad aiutare le nuove generazioni. Inoltre con questi due eventi continua l’opera di valorizzazione dell’area verde circostante la fontana storica di Fonte Nuova. Madrecultura si sta occupando della cura e manutenzione della stessa ma contemporaneamente sta cercando di far diventare detta area un piccolo polo della cultura.