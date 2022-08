Appuntamento venerdì 5 agosto, dalle ore 21 in Contrada Montalfano a Cupello, con il concerto della Corale Pop Warm Up di Vasto, diretta da Alessandro Bronzo, nell'ambito dell'"Abbracciami in Tour 2022".

Mercoledì 10 agosto, invece, il gruppo sarà di scena ai Giardini di Palazzo d'Avalos, dalle ore 21,30.