'Il posto dell'anima' vent'anni dopo, la proiezione a 'Cinema al Chiostro'

Continuano le proiezioni di “Cinema al Chiostro”, rassegna cinematografica curata dalla Pro Loco “Città del Vasto”.

L'altra sera è stata la volta de “Il posto dell’anima”. Il film fu girato, 20 anni or sono, in alcune location del territorio vastese, almeno prevalentemente.

La serata spettacolo, confezionata sotto forma di omaggio, ha voluto celebrare il ricordo che accompagnò quei momenti nei quali tutta una città si lasciò coinvolgere dalla produzione, diretta dal regista Riccardo Milani, e dal cast di attori di prim’ordine (Michele Placido, Silvio Orlando, Paola Cortellesi, Claudio Santamaria tra gli altri) che prese parte al film. Molte le comparse ed anche alcuni personaggi vastesi che si cimentarono in autentiche prove attoriali, pur senza alcuna esperienza in merito, ritrovandosi poi all’interno della pellicola che pur ebbe un discreto successo.

Folta la partecipazione del pubblico che ha riempito l’area all’aperto del Chiostro dell’Ex Curia vescovile e che, prima della proiezione, ha goduto di un momento suggestivo ed emozionante creato attraverso un video commemorativo chiusosi con un saluto a Sergio De Guglielmo che si conquistò, grazie alle sue capacità recitative, un ruolo non da poco all’interno del film ma che è prematuramente scomparso.

Altra parentesi di grande intensità il racconto dei fatti del 2002 che accaddero durante la produzione della pellicola e delle reazioni che generarono all’interno della produzione, particolarmente struggente il ricordo del terremoto del Molise e del crollo della scuola di San Giuliano che diede poi origine ad uno spettacolo improvvisato da tutto il cast degli attori del film più altri che si aggiunsero, al puro scopo di raccogliere fondi di aiuto alle vittime.

Il racconto scritto da Stefano Comparellli e stato poi narrato dalla voce fuori campo di Gabriele Cerulli.

La partecipazione di alcune comparse dell’epoca ed il racconto di alcuni aneddoti di backstage hanno concluso il momento celebrativo e dato il via alla proiezione del film.

Prossimo appuntamento al 7 agosto con la proiezione di “Heading Home”, il docufilm diretto dal giovane vastese Silvio Laccetti vincitore dell’ultima edizione del Festival “Docudì”. La pellicola narra la storia dei DagoRed, band “Blues” abruzzese di caratura internazionale, rappresentata attraverso i vent’anni della loro carriera. Una storia mai raccontata che offre lo spunto per sperimentare il volto di un Abruzzo non facile da incontrare ma che conserva in se tutta la bellezza di un territorio sempre troppo poco esplorato e delle sue tradizioni più antiche.