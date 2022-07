Ludwig protagonista nella notte al Baja Village

Baja Village di Vasto, 30 Luglio 2022,

Ludwig trasporta nella sua realtà il numeroso pubblico.

Impressionante come tutti in coro, cantino le sue canzoni… degni delle poesie che si studiano a memoria nelle scuole e segno di come la leggerezza e la felicità che lui esprime nei suoi testi, abbia fatto presa nel pubblico che lo segue e gli è affezionato! L'attesa come sempre è delle migliori, in questo splendido locale immerso nel verde di palme ed ulivi. I fan più accaniti, come in ogni evento, sono dall'ora di apertura attaccati alle transenne… e guai a chi gli porta via anche un centimetro di spazio per godersi il proprio beniamino in prima fila! Finalmente l'attesa termina con le note del brano “Courmayeur” che ci riporta indietro alla meravigliosa musica dance degli anni 80 e testimonia il fatto che i tormentoni si possono fare anche d'inverno e non solo d'estate. Molto divertente ed intrigante la canzone dal titolo “Lei vuole”, ulteriore dimostrazione di come questo artista abbia colto nel segno per quanto riguarda la leggerezza… visto il complicato mondo in cui viviamo. Tra i momenti più belli del concerto, come vedrete dal video, Ludwig offre da bere “al volo” ai fan delle transenne!

Tra i pezzi più richiesti c'è “Tropicana”, inno ispirato al Tropicana di Mykonos, tempio del divertimento… ed io concludo questo articolo affermando che non c'è bisogno di andare fino in Grecia… perché qui, in Abruzzo, il nostro tempio del divertimento è il Baja Village di Vasto!

Articolo, foto e video di Lino D'Avino.