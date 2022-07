A Vasto 'L'Altrozero' con le cover di Renato Zero

"Il miracolo è la favola mia" è il titolo della serata che Luigi D'Angelo, coiffeur con l'insegna "da Zero" in piazza Verdi, si prepara a regalare alla Città del Vasto.

L'appuntamento gratuito per tutti è per domenica 31 luglio alle ore 21:00, nei pressi della Torre di Santo Spirito in piazza Verdi: si esibirà Roberto Petroni, più noto come L'Altrozero, naturalmente si parla di cover di Renato Zero.

A distanza di sei anni esatti Petroni torna a esibirsi a Vasto per "un atto d'amore musicale" di Luigi D'Angelo per Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, tanto da aver chiamato la sua attività "da Zero". E non solo, il giorno delle nozze con Antonella, l'amore della sua vita, all'ingresso del locale per il pranzo nuziale campeggiava una sagoma proprio di Renato Zero.

Quindi tutti pronti da Zero con L'Altrozero.