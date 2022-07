'Pinocchio - Il Musical', domenica l'appuntamento

Grande attesa per il musical “Pinocchio” adattato dalla Compagnia teatrale Lu Vrascire di San Salvo con autorizzazione della Compagnia della Rancia.

Appuntamento domenica 31 luglio all'Arena “Ennio Morricone” a Vasto dalle ore 21:30. Lo spettacolo teatrale è scritto da Saverio Marconi e Pierluigi Ronchetti, con musiche di Dodi Battaglia, Red Canzian e Roby Facchinetti e liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini.

Il musical viene proposto con orgoglio in versione amatoriale dalla Compagnia teatrale sansalvese che nel gennaio del 2020 «riponeva a malincuore “Pinocchio Il Musical” in un cassetto, il Covid ci ha tristemente chiuso i teatri e bloccato spettacoli ed emozioni. Ma ora è giunto il momento di rifiorire dopo due lunghi anni, di tornare a teatro, è il momento che il teatro torni a vivere e a farvi emozionare. Noi siamo pronti per ricominciare questa fantastica avventura da dove l’avevamo lasciata».

I biglietti sono ancora disponibili presso il Bar La Dea a San Salvo e The Old School Bar a Vasto.

Biglietto intero € 12,00 – Biglietto ridotto € 8,00