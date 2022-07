“T’Amo, mia Vita – Musica e Danza alla Corte Rinascimentale” con il Coro Stella Maris

Mercoledì 27 luglio alle ore 21.30 nella Sala della Cornice a Palazzo d’Avalos sarà di scena il Coro Polifonico Stella Maris diretto da Paola Stivaletta con “T’Amo, mia Vita – Musica e Danza alla Corte Rinascimentale”.

Il concerto è inserito nella programmazione eventi estivi del Comune di Vasto – Assessorato alla Cultura.

“Un viaggio nella Musica e nella Danza del Rinascimento per far rivivere l’ambiente curioso, piacevole e divertente delle corti rinascimentali”. Il coro eseguirà un repertorio di brani profani di autori del periodo rinascimentale, di particolare interesse la presenza nel programma di alcuni brani di Cesare Tudino da Atri, una sorta di viaggio parallelo musicale dell’autore abruzzese con alcuni autori del suo tempo. Le danze saranno eseguite dalle coriste in abiti rinascimentali.

I musici del concerto: Paola Stivaletta (Viola da Gamba), Peppino Forte (Vihuela de Mano), Flavia Prosperi (Flauto Dolce), Giuseppe Zinni (Clavicymbalum), Roberto D’Alessandro (Percussioni)