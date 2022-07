Serata dedicata al teatro vastese e napoletano: appuntamento al Chiostro

L’associazione Madrecultura è lieta di comunicare che lunedì 25 luglio alle ore 21, presso il Chiostro della Chiesa “Madonna del Carmine” di Vasto, si svolgerà una serata dedicata al teatro vastese e partenopeo dal titolo: “Vasto incontra Napoli e … viceversa”.

In particolare - spiega il presidente di Madrecultura Gianluca Casciato - ci sarà l’esibizione degli attori Gianluigi Delli Quadri e Antonio Cardone che allieteranno il pubblico con scenette del loro repertorio. Il fine di questo evento è quello di far conoscere ai cittadini vastesi, e ai turisti, le capacità recitative di questo duo e servirà, inoltre, a rinsaldare l’antica amicizia con la Città di Napoli. Lo stesso si propone l’obiettivo di far trascorrere qualche ora di serenità ai partecipanti.

L’ingresso sarà libero e senza prenotazione. La cittadinanza è invitata a partecipare.

L’evento sarà organizzato da Madrecultura con il patrocinio del Comune di Vasto.