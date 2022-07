Ghali al Baja Village di Vasto: travolge il pubblico con i suoi ritmi!

Ieri sera il Baja Village di Vasto, come sempre all’altezza di accogliere eventi dal calibro nazionale ed internazionale, è stato scelto da Ghali per l’inizio del suo Tour Internazionale.

La location si presenta in modo splendido tra ulivi, varie piste e numerosi divanetti. Tre spruzzi zampillanti ornano un gran laghetto. Dallo staff all’organizzazione per la sicurezza, nulla è lasciato al caso. Come vedrete dalle foto e dalle immagini, l’evento si sviluppa nel migliore dei modi proprio grazie ai presupposti notati prima. Ci sono diverse cose che lo caratterizzano… Ghali sceglie una ragazza a caso nel pubblico e le regala il suo ultimo disco, tra lacrime e sconcerto da parte sua! Durante le varie canzoni cerca il contatto con il pubblico, dalle transenne prende in braccio un bambino…poi sempre sulle transenne, si distende facendosi completamente sostenere da chi si sente emozionatissimo per stare lì e toccarlo!

Poi l’aneddoto che ha caratterizzato la serata… sulle sue pagine social, prima che iniziasse il concerto, gli è arrivata la richiesta di salire sul palco, da parte di un ragazzo, perché mentre stava venendo al concerto è caduto dal motorino: richiesta esaudita.

Ghali, nasce a Milano il 21 maggio del 1993 ( nome d’arte di Ghali Amdouni ), di origini tunisine ma sempre vissuto nel quartiere Baggio di Milano. Nel genere rap, trova la sua valvola di sfogo fin da bambino, registrando le sue canzoni in cameretta. La sua ispirazione trae origine soprattutto dal film “8 Mile” del rapper Eminem. Nel 2011 forma la sua prima band e si fa notare da Fedez e Guè Pequeno, che lo mettono in contatto con il mondo della produzione musicale milanese. Una caratteristica fondamentale di Ghali è l’amore che ha per la sua mamma, infatti è citata in sue tante canzoni. Lui la reputa l’unica persona capace di difenderlo mentre si trova in una tempesta di sabbia nel deserto! Questa la scena principe che ha della sua mamma nella mente. Ghali viene visto come il simbolo dell’integrazione da tantissimi giovani che sono nati qui in Italia, ma, come lui, hanno origini extracomunitarie. A proposito delle sue origini, fin da bambino percepisce tutta l’attenzione dei discorsi sui migranti africani che anno dopo anno continuano a morire nel mare… ed è notizia di qualche giorno fa, che, grazie alla sua donazione, ci sarà l’unica nave battente bandiera italiana per la ricerca e soccorso nel mediterraneo Centrale: si chiamerà come il titolo di una sua canzone “Bayna” che significa “vederci chiaro”.

Tra le canzoni più famose: 1) Pare 2) Good Times 3) Cara Italia 4) Wallah 5) Boogieman 6) Turbococco 7) Mille pare 8) Barcellona 9) Zingarello 10) Ninna nanna 11) Jennifer 12) Habibi 13) I Love You 14) Dende 15) Ricchi dentro

Foto e video di Lino D'Avino