La 'Notte Bianca dei Bambini' alla Pineta San Giacomo di Scerni

"La notte Bianca dei Banbini è l'evento in programma oggi, sabato 23 luglio, a partire dalle ore 19, presso la Pineta di San Giacomo, organizzato dall'amministrazione comunale di Scerni.

"Una festa dedicata ai bambini e ragazzi - spiega l'assessore alle Politiche sociali Laura Toscano - dove potersi divertire in maniera semplice e diversa allestendo diversi giochi e intrattenimenti specifici. L'estate scernese è stata pensata dal sindaco Carlucci e da tutta la giunta e consiglio in maniera da poter coinvolgere anche le fasce di età dei più piccoli. Pertanto - conclude Toscano- aspettiamo i nostri bambini e ragazzi alla festa in programma cosi da poter trascorrere in spensieratezza qualche ora insieme ai bambini ed anche alle loro famiglie."