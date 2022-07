Ghali al Baja Village: apre a Vasto il suo tour europeo

Serata di spicco al Baja Village che ospita il primo appuntamento del tour europeo di Ghali.

Il giovane rapper, particolarmente amato dalle nuove generazioni, ma non solo, si è esibito già in passato a Vasto, ospite dell'edizione 2017 del ‘Siren Festival'. Stasera l'evento al Baja Village, nell'ambito del calendario stagionale 2022 curato dalla direzione del locale di Punta Penna che ha riaperto i battenti, con notevoli riscontri, dopo le estati di interruzioni per via del Covid.

"Per il suo ritorno sul palco - si legge su radioitalia.it (sito da cui tratta la foto in evidenza) -, Ghali fa le cose in grande. I concerti italiani e quelli all’estero si uniscono in un grande “European Club Tour”: l’artista, infatti, non toccherà solo i festival più importanti d’Italia e d’Europa, ma anche i club.

“Era da più di due anni che aspettavo questo momento”, dice Ghali sui social. “Per tornare a fare festa tutti insieme abbiamo trasformato il Live Summer Tour in ‘European Club Tour’”. Il nuovo calendario, che mischia appuntamenti in Italia all’estero, festival e club, è in continuo aggiornamento.

Le date sono già tantissime: si parte il 23 luglio da Vasto, quindi i live non si fermeranno più fino alla fine di ottobre. Il primo appuntamento in Europa, in particolare, è quello del 6 agosto per il festival internazionale a Covaleda, in Spagna. In questo modo, Ghali festeggia il Disco d'Oro appena conquistato con “Fortuna”, brano che ha anticipato l'album “Sensazione Ultra” e che lui aveva già presentato dal vivo in occasione di Radio Italia Live - il Concerto 2022, in Piazza Duomo a Milano. Non mancherà anche nel prossimo tour, insieme ai suoi più grandi successi e agli altri pezzi del nuovo disco, tra cui l’ultimo singolo “Pare” con Madame.

Biglietti disponibili sul circuito CiaoTickets