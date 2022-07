Il saluto a Don Gianfranco Travaglini

Don Gianfranco Travaglini lascia la Cattedrale e la Comunità Parrocchiale di San Giuseppe.

Oggi, mercoledì 20 luglio, alle ore 19, Santa Messa di ringraziamento e saluto della Comunità al sacerdote prossimo al trasferimento al Seminario regionale di Chieti.

"Si moltiplicano in questi giorni - scrive Nicola D'Adamo, già presidente dell'Associazione Vastese della Stampa - i ringraziamenti per tutto ciò che don Gianfranco ha fatto in questi anni a Vasto, tra cui gli impegnativi lavori di ristrutturazione alle Chiese di San Giuseppe, di Sant'Antonio di Padova e del Carmine; la creazione del recinto di Michea; la mensa Caritas; l’aiuto ai disabili, ai carcerati e agli immigrati; le innumerevoli iniziative di fede, tra cui corsi di evangelizzazione, l’adorazione eucaristica perpetua, il rilancio del Giubileo di Vasto e tanto altro ancora. Tutto questo fatto quasi in silenzio, com’è nel suo stile.

Indubbiamente ai fedeli dispiace perdere una guida spirituale come lui, ma il Signore lo chiama altrove e lui deve andare. Grazie don Gianfranco!





Venerdì l'ingresso ufficiale del nuovo parroco don Luca Corazzari. Il nostro più caloroso benvenuto!"