'Back to the future', Elisa in concerto all'Aqualand

Farà tappa a Vasto nella serata di mercoledì 20 luglio il tour musicale “Back to the future” di Elisa. Il concerto - ingresso a pagamento, biglietti sui circuiti Ciaotickets e Ticketone - è dedicato a sostenibilità e ambiente e si svolgerà nell’Area Grandi eventi dell’Aqualand dalle ore 21:30.

La cantautrice friulana è una delle voci più affermate del panorama italiano. Back to the Future Live non sarà solo un tour, ma un festival itinerante per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green, a supporto dell’iniziativa sostenibile Music for the Planet finalizzata alla messa a dimora di alberi in diverse aree italiane.

Prima del concerto di Elisa, sarà possibile visitare alla Villa comunale il Green Village voluto dall’artista, aperto dalle 17:00 alle 20:00 con ingresso libero. Il Green Village , eco-villaggio realizzato dal designer pugliese Vittorio Palumbo, è uno spazio dove si terranno incontri, giochi, e talk sul tema del cambiamento climatico, dell’ambiente e della giustizia sociale.

“In città arriva un’artista di grande successo e molto apprezzata. Un concerto quello previsto domani che torna ad utilizzare l’Area Grandi Eventi dell’Aqualand, ringraziamo per questo Gianni Petroro che insieme all’Amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna- ha condiviso la scelta dell’area. Una splendida location che sarà apprezzata dall’artista e da tutti i fruitori dell’evento. Elisa porta a Vasto una iniziativa che coinvolge tutto il territorio con l’obiettivo di creare sinergie e riflessioni con le comunità sul tema della sostenibilità e giustizia sociale. Il “Green Village” sarà il luogo in cui promuovere riflessioni e approfondire i temi a cui la cantante sta dando maggiore visibilità, come il cambiamento climatico, la sostenibilità, la giustizia sociale, la pace”.

“Quella di Vasto è l'unica tappa in Abruzzo per la cantautrice. Abbiamo fortemente voluto questo concerto in città - ha aggiunto l’assessore al Turismo Licia Fioravante - sia per l'innegabile bravura dell'artista che per i concetti di tutela a sostegno dell'ambiente che fanno da corollario al tour. Siamo molto entusiasti di poter accogliere domani oltre al concerto anche il Green Village all'interno della Villa Comunale, location naturale polmone verde della città, che si presta benissimo ad essere veicolo di promozione di questa straordinaria iniziativa con oggetto il tema della tutela del green. Fieri di aver ricevuto l'assenso della produzione alla tappa di Vasto attendiamo l'arrivo domani della cantante. Voglio rivolgere un sentito ringraziamento alla direzione del parco Acquatico "Aqualand del Vasto", per la disponibilità accordata ad ospitare l’iniziativa. L'area eventi del parco farà da cornice allo spettacolo. La collaborazione tra Comune e privati come sempre ha sortito ottimi risultati a vantaggio della nostra città”.