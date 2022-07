Proiezione film “Encanto” a Cupello

Giovedì 7 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Garibaldi a Cupello, verrà proiettato il film Disney “Encanto”. Sarà il primo dei due appuntamenti del calendario estivo chiamati “Cinema sotto le stelle”.

Realizzato nel 2021, il film ha già ricevuto numerosi premi, come l’Oscar al miglior film d’animazione e il Golden Globe al miglior film d’animazione nel 2022. Il tema del lungometraggio è molto attuale, perché oltre alle magie e alla fantasia si parlerà dei social e dei modelli di perfezione che ci vengono mostrati quotidianamente.

Sarà una serata dedicata soprattutto ai più piccoli, tanto che, per coloro che si siederanno in platea, verrà dato in omaggio un sacchetto di popcorn.