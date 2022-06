Grande attesa a Vasto per la “Gospel Night”

Domenica 19 giugno 2022 alle ore 21,00 nel Chiostro dell’ex Curia vescovile in via Vescovado, con il patrocinio del Comune di Vasto, si terrà il concerto di beneficenza organizzato dal coro Gospel “The New Gospel Choir” in favore dell’associazione “La Conchiglia Onlus-Ets” che si occupa di assistenza ai malati oncologici.

Ospite della serata sarà il Maestro Knagui, famoso cantante, produttore e vocal coach in arrivo dagli Stati Uniti. Knagui è già stato ospite a Vasto nelle due passate edizioni del “Vasto Gospel Festival” nel 2018 e 2019, quando i The New Gospel Choir portarono in città tanti appassionati di canto Gospel.

“Dopo la triste fase della pandemia che ci ha sostanzialmente costretti a sospendere le attività concertistiche, finalmente ricominciamo a cantare – ha dichiarato la Presidente dell’associazione Sabrina D’Anniballe – e saremo impegnati in due giorni di esercizio intenso in cui potremo dedicarci completamente alla nostra passione per il canto. Tutti insieme stiamo lavorando sodo per la riuscita di questa manifestazione con cui il nostro gruppo, diretto da Dora Minicucci, intende affrontare questa nuova stagione. Sono sicura che il bisogno di socialità porterà tanto pubblico, ma spero soprattutto che tanti amanti del canto possano avvicinarsi al Gospel ed unirsi al nostro coro”.

The New Gospel Choir rinnova così anche la collaborazione con l’associazione “La Conchiglia” che aveva già portato all’organizzazione del concerto di Natale in diretta streaming nella cattedrale di San Giuseppe lo scorso 20 dicembre. Un segno di vicinanza con una bella realtà di volontariato.

Per informazioni e prevendita biglietti: thenewgospelchoir@gmail.com, pagina Facebook “the new gospel choir Vasto”, tel. 3397581771, 3476850594; https://www.laconchigliaonlusvasto.it/