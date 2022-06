Gli AllBecks Cupello festeggiano 10 anni con il torneo “Go Gol”

Sabato 11 e domenica 12 giugno, presso lo stadio comunale di Cupello, gli AllBecks festeggiano 10 anni. Lo faranno riportando alla luce, dopo ben 30 anni, uno dei tornei calcistici più divertenti e amati della storia cupellese: il “Go Gol”.

Si sfideranno, infatti, 6 squadre formate solo ed esclusivamente da over 30 cupellesi, non tesserati di categoria, che sono state create tramite un sorteggio basato su età e livello di ogni giocatore. La durata di ogni partita sarà di 2 tempi da 25 minuti. Per la squadra che vincerà, il premio sarà un fusto di birra. Infatti, sarà proprio la birra ad unire le squadre del torneo, che, come scritto in questi giorni dagli AllBecks, dovrà essere un momento di divertimento e di convivialità, espresso dal motto: “Vi vogliamo bere”.

Entrando nei particolari del torneo, le squadre saranno: Portogallo, Francia e Macedonia (Girone A); Inghilterra, Spagna e Italia (Girone B). Nella serata di sabato si terranno le sue seguenti partite:

19.30: Portogallo-Francia e Inghilterra-Spagna

20.30: Francia-Macedonia e Spagna-Italia

21.30: Portogallo-Macedonia e Italia-Inghilterra.

Domenica sera, invece, si sfideranno le due vincenti dei gironi per decretare il vincitore dell’intero torneo “Go Gol”.

Oltre al torneo calcistico, non mancheranno nel corso delle serate musica e cibo. Ad allietare il pubblico presente saranno infatti cupellesi doc come gli LPDM e DJ IVAN. Infine, si potranno gustare arrosticini, panini e birra, per festeggiare al meglio i 10 anni di attività degli AllBecks.