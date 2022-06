"Il dovere di ricordare", sabato la Festa della Marina Militare a Vasto

L'Amministrazione comunale di Vasto, il gruppo "Raffaele Paolucci" dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Vasto e le Associazioni Combattentistiche e d'Arma del territorio celebrano la ricorrenza della Festa della Marina Militare.

Sabato 11 giugno l'appuntamento, La cerimonia si svolgerà con il ritrovo delle autorità civili e militari e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma davanti la sede del gruppo ANMI di Vasto in piazza del Popolo, per poi recarsi intorno alle 17:45 presso il Monumento ai Caduti del Mare per la cerimonia con l'alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro con il sindaco Francesco Menna, autorità della M.M. più alta in grado e il presidente Anmi Luca Di Donato.

Al termine della cerimonia tutti i presenti si recheranno presso i Giardini di Palazzo d'Avalos per un convegno a tema, l'affondamento della "Corazzata Austriaca Santo Stefano", Ammiraglia della Marina Austro Ungarica ,da parte dei Mas italiani n. 15 e 21, i protagonisti della vicenda furono il comandante Capitano di Corvetta Luigi Rizzo e il Guardia Marina Giuseppe Aonzo, i quali ricevettero la Medaglia d'Oro al Valor Militare. Il convegno sarà a cura dei soci Anmi gen di C.A. Massimiliano Del Casale e gen di Div.(CC.) Luigi Bacceli.

Saranno presenti alla cerimonia il Contrammiraglio Lorenzano Di Renzo, Comandante in capo della Prima Divisione Navale di La Spezia, iI Capitano di Vascello Giuliano Benedetti, Capo Ufficio Bilancio e Gestione delle scuole della Marina Militare di Ancona, il comandante del Circomare e del porto di Vasto Tenente di Vascello Stefano Varone, il Tenente di Vascello Michele Pollutri, in servizio a Roma presso Maristat Ugecopreva, Ufficio Generale per la presentazione e tutela Ambiente, il Tenente di Vascello Francesca Perfido, già comandante del Circomare di Vasto, in servizio presso la centrale operativa del Comandò Generale del Corpo Capitaneria di Porto Roma, e il primo L.G.T Patrizio Nocco, responsabile della Radar costiera M.M.