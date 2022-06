Visite possibili al Campanile di Santa Maria Maggiore

"Anche quest’anno riprendiamo le visite al Campanile di Santa Maria Maggiore.

Da lunedì 6 giugno - sottolinea il parroco, Don Domenico Spagnoli - è possibile prenotare la propria visita online. Vi sono delle visite programmate anche per luglio ed agosto. Per adesso sono aperte le iscrizioni per gli appuntamenti del mese di giugno.

Vi informiamo inoltre che il 30 giugno, il 21 luglio e l’11 agosto vi saranno delle visite guidate al Campanile e al Centro storico (Terme romane) a cura del FAI. Per queste visite ci si dovrà iscrivere però al attraverso il sito web del FAI".