Lu Bar festeggia due anni di attivitÃ 

Venerdì 3 e sabato 4 giugno, Lu Bar, situato in Via De Gasperi a Cupello, organizza due giorni di festa per celebrare i suoi due anni di attività. Entrambe le serate inizieranno alle ore 19.00 e saranno all’insegna della musica e dell’intrattenimento, oltre che della consumazione di Street Food e bevande.

Nel corso della prima serata, si esibiranno, a partire dalle ore 21.00, i Marron Glacés, che assicureranno grande intrattenimento grazie allo show di Nicola Cedro. Invece, nella serata di sabato, ci sarà Mario D’Angelo in console, che farà da apripista all’ospite più atteso delle due serate: Antonio Sorgentone. Originario di Giulianova, è un cantante e pianista, tra i migliori nel suo genere in tutta Italia, che nel 2019 ha vinto Italia’s Got Talent. Nel suo repertorio, Sorgentone unisce generi come jazz, boogie woogie e swing, ispirandosi a maestri come Renato Carosone e Fred Buscaglione, ma anche rock and roll, a cui aggiunge il suo straordinario talento e carisma. Si esibirà alle ore 21.00 di sabato 4 giugno in concerto live, chiudendo in grande stile i due giorni di festa de Lu Bar.