"Tre giorni con Luca", domenica la presentazione

“Tre giorni con Luca” è un libro “compagno” di viaggio nelle “emozioni “dei nostri cuori ed èun puro tuffo nella “bellezza” dell’Essere “Umano”.

Luca è un ragazzo di 34 anni “contagioso” e ” testimonianza”, nella sua semplicità, di un messaggio forte, limpido e cristallino. “Se devi sognare, esagera” è l’esortazione di Luca a fare della propria volontà un punto di forzae a credere nei propri sogni ,fino in fondo, per andare “Oltre” ogni limite e pregiudizio. “Per tagliare i traguardi bisogna prima di tutto osare” ed ancora” se si sogna da soli è un sogno, ma se si sogna insieme è la realtà che comincia.”

Ed è proprio dalla fusione “dell’amore” puro di Luca per la sua Biccari e dalla “bellezza” paesaggistica di questo accogliente ed incantevole luogo della Puglia, sotto i monti Dauni, che nasce l’encomiabile esempio di un borgo in “Rinascita” grazie all’impegno in prima fila del sindaco Gianfilippo Mignogna che fa di ogni risorsa umana una ricchezza per il proprio paese nella “valorizzazione” di autentici esempi, veri e propri fiori all’occhiello per il territorio, come il nostro personaggio Luca Liscio e il suo B e B il “Girasole”.

Il libro vuole capovolgere il paradigma che vede i piccoli comuni come luoghi di partenza” e di “non ritorno” di “spopolamento” ed “abbandono” ed è un invito a fare di ogni risorsa umana un esempio di grande forza in “inclusioni sociali “ autentiche ricchezze. E’ un invito per le giovani generazioni che vivono nell’incertezza di un futuro a “ripopolare” questi luoghi e a donare agli stessi nuove creative opportunità in percorsi di crescita sostenibile.

La “spettacolare” presentazione teatrale di domenica 22 maggio alle ore 18,30, presso il Centro Culturale Aldo Moro a San Salvo è anch’essa l’esempio di “fusione” e” valorizzazione” delle differenti risorse umane messe in campo nei molteplici linguaggi dell’arte: dalle note musicali del brano “Emozioni” del giovane pianista Emanuele Santoro, alle coreografie della maestra di Danza Anna Chiara Marchesani della scuola di danza Tersicore e delle sue entusiaste ballerine, alla partecipazione dei giovani Marta Del Negro, Marco Di Rienzo e Andrea Benedetti della Consulta giovanile di Vasto e alle letture poetiche della voce di Raffaella Zaccagna.

L’arte all’unisono è armonia d’ insieme che valorizza, include e moltiplica verso l’inizio di nuove realtà..