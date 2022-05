Extraliscio, Elio e Buffa ad 'Arena sotto le stelle'

Sono tre le date in programma all’Arena “Ennio Morricone” di Vasto e che vedrà protagonisti il 22 luglio Extraliscio in Romantic robot, il 23 luglio Elio in Ci vuole orecchio e il 24 luglio Federico Buffa con Italia Mundial.

“Una bella manifestazione - ha detto il sindaco Francesco Menna - che sono certo sarà un vera e propria festa per la Città apprezzata da tanti cittadini, ma anche dai vacanzieri. Con l’estate 2022 torniamo ad utilizzare uno spazio riqualificato, dove per tre giorni si alterneranno sul palco artisti molto conosciuti”.

“Un piccolo festival quello di Arena sotto le stelle atto a soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo - aggiunge l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - fatto di giovani e

famiglie che l’Amministrazione propone in uno dei luoghi più cari ai vastesi, l’Arena. Un festival che sicuramente avrà continuità negli anni”.