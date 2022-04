Si terrà sabato 2 aprile alle ore 17.30, presso la Sala Aldo Moro di Vasto, il convegno “Cardioproteggiamoci insieme” organizzato da “Conviene stare bene” con il patrocinio del Comune di Vasto.

Il convegno rientra nel progetto “Abruzzo Cardioprotetto”.

Relatori: il Dr. Giuseppe Colangelo, Dirigente Medico presso il reparto di Cardiologia UTIC Sarno , Capitano Medico Corpo Soccorso Emergency Basilicata Istruttore BLSD-PBLSD e runner; la manager Sandra Tana, responsabile “Conviene stare bene”, esperta di nutraceutica avanzata e promotrice del progetto.

Nella giornata di domenica 3 aprile saranno allestiti anche degli stand dove sarà possibile fare donazioni o acquistare biglietti della lotteria che finanzieranno l’acquisto di defibrillatori ad uso pubblico.

“La morte improvvisa cardiaca è una delle maggiori cause di mortalità tra giovani e adulti - spiega Sandra Tana -. Se non si è in grado di intervenire in brevissimo tempo, massimo 5-6 minuti, con un massaggio cardiaco e una scarica elettrica, la morte sopraggiunge. L’unico modo per farsi trovare sempre più pronti a fronteggiare questo tipo di problema è quello di avere sul territorio una forte concentrazione di defibrillatori e di operatori laici in grado di saperli utilizzare, quindi mettere in pratica manovre salvavita - prosegue la manager vastese -. Con il dr. Colangelo vorremmo informare, confrontarci e sensibilizzare più persone possibili sull'argomento con questo convegno. Il dottore si occupa anche di Cardiologia applicata allo Sport e sappiamo quanto importanti siano la prevenzione, i controlli e il farsi trovare pronti ed equipaggiati anche in questo ambito”.

Per maggiori informazioni si può scrivere alla mail infoabruzzocardioprotettamail.com