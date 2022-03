Elisa in concerto a Vasto, il 20 luglio l'appuntamento

Il prossimo 20 luglio presso l’Area Eventi Aqualand di Vasto è in programma il tour “Back to the Future Live Tour” di Elisa, la cantante che si è classificata seconda al Festival di Sanremo. E’ stata l’artista oggi ad annunciare in conferenza stampa le date del suo tour.

“La tappa vastese è l’unica in Abruzzo e sono certo che l’evento – ha dichiarato il sindaco di Vasto Francesco Menna – sarà apprezzato da molti. Il concerto di Elisa sarà anche l’occasione per valorizzare la nostra città. L’evento non sarà solo un tour ma un festival itinerante per la musica pensando al pianeta ed al rispetto dell’ambiente”. “Elisa è un'artista di caratura internazionale molto elegante e protagonista in questo Tour - ha aggiunto l’assessore al Turismo, Licia Fioravante - con un messaggio importante rivolto all'ambiente ed al pianeta. L'assessorato al Turismo, vuole garantire nella stagione estiva che ci apprestiamo a vivere, eventi di rilievo che possano soddisfare un po' tutte le esigenze e tutti i gusti, puntando alla qualità piuttosto che sulla quantità. Il concerto di Elisa è solo un piccolo accenno di quello che sarà l'estate Vastese. La promozione della nostra città con le sue bellezze paesaggistiche, decidiamo di attuarla anche attraverso la scelta di questi artisti, che solo a nominarli danno il senso della loro grandezza e fama. Insieme al Jova Beach Party, il concerto di Elisa sarà evento di punta della stagione e le sorprese non finiscono qui”.