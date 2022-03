'Plastic Free', nuovo appuntamento a Vasto

Nuovo appuntamento a Vasto nell'ambito della campagna nazionale 'Plastic Free'.

Domenica 20 marzo i volontari del gruppo vastese, capitanati da Duilio Di Francesco, saranno all'opera per un intervento di rimozione della plastica sulla spiaggia di Vasto Marina. Il ritrovo per i partecipanti è previsto alle ore 9,30 presso la Gelateria Biancaneve di via Madonna dell'Asilo.

Info per i partecipanti: 328-7347956 (Duilio). Per partecipare bisogna iscriversi a questo link (clicca)

Gli organizzatori ringraziano Noemi Service di Roberta Costantini per la donazione fatta che servirà per sostenere la raccolta di domenica e la Pulchra Ambiente per la collaborazione ed il supporto.