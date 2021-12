"O Nata Lux!", il Concerto di Natale del Coro Polifonico Histonium

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo la pausa forzata dello scorso anno torna il tradizionale appuntamento di Natale con il Coro Polifonico Histonium “Bernardino Lupacchino dal Vasto”. Il concerto si svolgerà domenica 19 dicembre alle ore 21 nella Cattedrale di San Giuseppe a Vasto.

O Nata Lux! Concerto di Natale

Coro Polifonico Histonium “B. Lupacchino dal Vasto”

Organo: Francesco D’Annibale

Chitarra: Davide Di Ienno

Soprano: Federica Romanin

Fisarmonica: Damiano Di Tullio

Voci recitanti: Dott.ssa Anna Pina Sciotti – Infermiere Pierpaolo Febbo - Licia Trofini

Maestri collaboratori: Alessandro Parente – Simone Piccirilli

Direttore: Luigi Di Tullio

Presenta: Pino Cavuoti

O Nata Lux!, un titolo significativo perché il concerto vuole raccontare i sentimenti di Speranza e di Fede che devono accompagnarci nell’affrontare le difficoltà, soprattutto quelle legate all’attuale periodo segnato dalla pandemia, e trovare la forza per superarle. Il Coro presenterà un percorso in Musica e Versi per meditare e contemplare il Mistero della Natività.

Ingresso libero con Super Green Pass.

Di seguito i concerti di Natale del Coro Histonium:

- Sabato 18 dicembre 2021 – Palombaro (Ch) – Chiesa del SS. Salvatore ore 19

- Giovedì 30 dicembre 2021 - Cupello (Ch) - Chiesa Natività di Maria S.S. ore 19

- Domenica 2 gennaio 2021- Civitella M.Raimondo (Ch) – Auditorium della Cultura ore 18