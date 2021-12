"Io, Shakespeare e Pirandello", appuntamento a Vasto con Giorgio Pasotti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Sabato 18 dicembre, alle ore 21, per la rassegna Gride Cineteatro a Vasto, appuntamento con Io, Shakespeare e Pirandello, con protagonista Giorgio Pasotti.

Un percorso nel mondo della letteratura e del teatro tramite due grandi scrittori come Shakespeare e Pirandello: Giorgio Pasotti interpreterà i loro testi e personaggi in modo autentico, accompagnato dalle musiche originali di Davide Cavuti.

Le opere letterarie dei grandi di Shakespeare e Pirandello sono fondamentali per avere una forte base culturale (storica e letteraria): la loro produzione è unica nel delineare i momenti storici importanti dell’Umanità sempre affrontati con un lessico semplice e ricco di colori e di sfumature che inevitabilmente affascinano le varie generazioni di spettatori.

Teatro Madonna dell'Asilo - Vasto

Info point e punto vendita: MPA Music Player Academy, corso Mazzini 167 Vasto WhatsApp 346-8938296

Biglietti acquistabili on line sul circuito CiaoTickets