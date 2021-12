'Vasto Social Christmas', appuntamenti natalizi al via

Al via oggi, sabato 11 dicembre, il calendario degli eventi natalizi a Vasto, sotto l'"insegna" Vasto Social Christmas.

Il primo appuntamento sarà con “Vasto Xmas Wish”, iniziativa dedicata ai più piccoli che avranno la possibilità di depositare la nota letterina per Babbo Natale in una speciale cassetta installata in piazza Rossetti. L’evento vuole avere la finalità di coinvolgere le nuove generazioni nella progettazione di una città sempre più vicina alle loro esigenze. Ogni bambino potrà pertanto, esprimere, a Babbo Natale, il proprio desiderio sulla città che vorrebbe. L’idea più bella verrà premiata dall’Amministrazione comunale.

Nel calendario trovano posto numerosi eventi che coinvolgeranno il centro storico, Vasto Marina e i quartieri periferici - si evidenza in una nota diramata da palazzo di città. "Un Natale con tante manifestazioni, dedicate in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Insieme alla pista di pattinaggio, inaugurata lo scorso 8 dicembre, molto apprezzata da cittadini e commercianti, spazio a musica, spettacolo, letture e laboratori e tante iniziative in programma fino al 6 gennaio

quando al Pontile di Vasto Marina arriverà la Befana", vi si legge.