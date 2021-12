'Panettoni solidali per i diritti umani': Amnesty International in Piazza Diomede a Vasto

Amnesty International sarà presente in Piazza Diomede, al centro di Vasto, con un banchetto informativo sulla campagna Write for Rights in difesa di cinque donne attiviste per i diritti umani.

"Nell’occasione - sottolinea la responsabile circoscrizionale Alessandra Desiderio - sarà possibile sostenere Amnesty International, già premio Nobel per la pace 1977, con la campagna di raccolta fondi. Potrete sostenere il movimento donando dei panettoni solidali il cui ricavato verrà destinato proprio all’organizzazione che, da oltre 60 anni, si spende per la tutela dei diritti umani.

I panettoni artigianali della pasticceria siciliana Fiasconaro, tra i più buoni in Italia, vi aspettano nelle loro due varianti, tradizionale ed al cioccolato, assieme al dolcissimo pandorato.

Portare a casa il vostro dolce Amnesty vi consentirà di contribuire ad un progetto internazionale che si batte per l’umanità".