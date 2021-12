| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel pomeriggio di martedì 7 dicembre, a partire dalle ore 17:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Cupello si terrà il convegno “Contro le truffe agli anziani - Sapere per intervenire”, organizzato da Circolo comunale Centro Anziani di Cupello e Arma dei Carabinieri di Vasto.

“Obiettivo dell'incontro è quello di sensibilizzare gli anziani e i cittadini più a rischio sul tema della sicurezza e legalità, fornendo informazioni e consigli utili a contrastare le truffe che si possono manifestare attraverso vari canali: al citofono di casa, al telefono, per strada e, sempre più spesso, in Internet” è quanto si legge sulla pagina facebook del Comune di Cupello, in un post pubblicato stamane.

A presenziare in qualità di relatore, per fornire al pubblico informazioni, evidenze ma soprattutto consigli su come riconoscere ed evitare le innumerevoli strategie attuate dai malviventi a discapito degli anziani che, con ingenuità, cadono troppo spesso nella loro rete, ci sarà il Comandante della locale Stazione Carabinieri.

La partecipazione al convegno è gratuita ma sono necessari green pass e mascherina.