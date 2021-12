Tornano gli Open Day in presenza all'Istituto 'Palizzi' di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Tornano gli Open Day in presenza all'Itset Palizzi.

In questi tre giorni (12 dicembre, 15 e 23 gennaio) sarà possibile conoscere l'offerta formativa e tutte le articolazioni e curvature dei vari indirizzi di studio. Un'occasione imperdibile per i genitori degli alunni e per i ragazzi che stanno frequentando la terza media.