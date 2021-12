'Sogni di cioccolato' a sostegno dell'Ail (Associazione contro le leucemie), volontari in piazza Diomede

Quest’anno ritornano in piazza, dopo la pausa forzata dello scorso anno a causa del Covid, i volontari dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie, linfoni e melanoma). E’ stato scelto l’hastag #maipiùsognispezzati per la nuova campagna per sostenere la ricerca e per dare un futuro ai sogni dei pazienti.

Si chiama “Sogni di cioccolato” la confezione che verrà consegnata facendo un’offerta in questo fine settimana in piazza Diomede, al centro di Vasto.

La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

Con i fondi raccolti l’Ail continuerà a svolgere le attività che da anni la contraddistinguono:

potenziamento del servizio di assistenza domiciliare

realizzazione di case alloggio

supporto ai centri di ematologia e trapianto di cellule staminali

promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio

L’iniziativa ha permesso negli anni di destinare somme significative al finanziamento di progetti di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria, contribuendo a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

Per info e prenotazioni Pino D’Aurizio 338-4662929