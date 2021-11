"Sempre Libera" per il 'no' alla violenza sulle donne: flash mob di studenti in piazza Barbacani

Oggi, 25 novembre, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, gli allievi degli Istituti Superiori “Mattioli”, “Pantini-Pudente” e “Mattei” di Vasto hanno curato e messo in scena, assieme alla Consulta Giovanile di Vasto, il flash mob "Sempre Libera" in Piazza Barbacani, lanciando un messaggio di speranza e coraggio rivolto verso il futuro.

L’ompegno delle nuove generazioni per i diritti umani non può che rendere tutti noi ancor più decisi e risoluti rispetto ad un cambiamento prima di tutto culturale - che va perseguito ogni giorno - attraverso cui la figura della donna deve riscatttarsi nel superamento dei meccanismi patriarcali.

Grazie a Vladislav Creative Art per i bellissimi scatti!