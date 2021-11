TEDx Vasto lancia “Countdown”: il 4 dicembre l’evento sui cambiamenti climatici

Anche TEDx Vasto ha aderito all’iniziativa globale Countdown, promossa da TED e portata avanti in oltre 400 città del mondo per sostenere e incrementare azioni concrete di limitazione delle emissioni e contrasto alla crisi climatica. Il team TEDx Vasto vuole rilanciare il messaggio “Cambiamo il nostro futuro” attraverso la diffusione di idee di valore, nel pieno dello spirito TED, facendole poi diventare azioni. La crisi economica e sanitaria in corso ci ricorda che siamo tutti parte dello stesso fragile sistema, dipendendi dalla natura e gli uni dagli altri. E, solo attraverso reali azioni concrete e condivise si può finalmente innescare il cambiamento.

Il 4 dicembre, dalle ore 10, al Teatro Madonna dell’Asilo a Vasto, affronteremo il tema dei cambiamenti climatici sotto diversi punti di vista grazie alla presenza di sette speaker di rilievo nazionale.

Sul palco saliranno:

- Andrea Moccia : geologo e divulgatore scientifico, fondatore della community social GeoPop;

- Daniela Prandin : fondatrice di CasaGIN, azienda specializzata nella manifattura di abbigliamento ecosostenibile, con una certificazione di qualità rilasciata dal MIT di Boston nel 2020;

- Giuseppe Natale : CEO e fondatore di Valagro Spa, multinazionale abruzzese specializzata nella produzione di biostimolanti e specialità nutrizionali per l’agricoltura;

- Manuela Baudana : CSR Manager di A2A, una delle principali imprese multiutility italiane;

- Nicola Fossaceca : Chef 1 stella Michelin, titolare del ristorante "Al Metrò" di San Salvo;

- Roberto Mezzalama : ingegnere ambientale e membro del CDA del Politecnico di Torino, specializzato sui cambiamenti generati dal clima in Italia;

- Francesco Fatone : ordinario di ingegneria chimica presso l’Università Politecnica delle Marche.

La marcia di avvicinamento al Countdown di TEDx Vasto del 4 dicembre è fatta di altre tappe legate al tema dei cambiamenti climatici. Sabato 13 novembre c’è stata la presentazione del libro “Il senso umano delle cose”, di Francesca Longobardi. Sabato 20 novembre spazio al talk “La bolla d’aria pulita dove vivere”, con un confronto tra architettura, ingegneria e urbanistica. Domenica 21 novembre sarà il momento di fare un gesto concreto pulendo la spiaggia di Vasto Marina con l’iniziativa “Un mare di rifiuti di cui possiamo fare a meno” in collaborazione con l’associazione #iononrestoaguardare, Consulta Giovanile, Consorzio Vivere Vasto Marina e Comune di Vasto.

I biglietti per l’evento del 4 dicembre sono disponibili in prevendita sul portale Do It Yourself - https://www.diyticket.it/events/Arte/6113/tedx-vasto