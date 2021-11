"Il nostro dialetto per passione e per diletto", l'incontro con Fernando D'Annunzio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Nel ricco programma di iniziative dell'associazione Vigili del Fuoco in Congedo appuntamento con il dialetto vastese.

L'incontro è fissato per giovedì 11 novembre, dalle ore 17,30, presso la sala del Palazzo Genova Rulli in via Anelli.

Ad animarlo sarà un ospite d'eccezione: il poeta dialettale vastese Fernando D'Annunzio, fine conoscitore di "lu duialette di lu Uaste".

"Il nostro dialetto per passione e per diletto: caratteristiche, curiosità, macchiette, poesie, proiezioni", il titolo. "Non è una lezione, ma un intrattenimento ricreativo/culturale", dicono i promotori.