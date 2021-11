Celebrazioni per il 4 Novembre a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Amministrazione Comunale e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma del territorio celebrano le ricorrenza del 4 Novembre, giorno dell'Unità Nazionale e della commemorazione dei Caduti di tutte le guerre nel centenario della traslazione del Milite Ignoto con il seguente programma:

ore 9,45: raduno delle autorità, delle scolaresche e delle e delle associazioni combattentistiche e d’Arma in piazza Lucio Valerio Pudente;

ore 10: deposizione di corone di alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Caprioli e al Cippo ai Caduti del mare in Via Adriatica;

a seguire celebrazione della Santa Messa nella Cattedrale di San Giuseppe a suffragio dei caduti ed intervento del sindaco della città.