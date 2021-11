'Pedalata per San Giuseppe': in bici a Vasto con Don Gianfranco Travaglini

Buona partecipazione, ieri mattina a Vasto, alla 'Pedalata per San Giuseppe', coordinata dalla locale parrocchia della Concattedrale al centro di Vasto e dalla sua guida Don Gianfranco Travaglini.

Iniziativa inserita nell'ambito delle celebrazioni per l’Anno Giuseppino e la Bellezza del Lavoro e del Creato in un’ottica di ecologia integrale: organizzata, con partenza al cospetto della Cattedrale, una pedalata insieme ai “Ride 4 Creation CicloAnimatori di Comunità“ che hanno l’obiettivo di innescare il cambiamento pedalando per il Creato, promuovendo il messaggio dell'enciclica Laudato Si' di Papa Francesco, per innescare processi di cambiamento volti al Bene Comune, valorizzando e tutelando il Creato, raccontando le criticità socio-ambientali e le bellezze, contrapponendo la luce della speranza al buio dell'incuria, co-progettando interventi concreti per la cura del Creato locale, insieme a chi lo abita, dal basso, partendo dagli stili di vita.

Tappe, nell'ambito del percorso, al Palazzo Genova Rulli, poi alla chiesa di San Nicola della Meta, al Quartiere San Paolo e conclusione alla fattoria sociale Il Recinto di Michea, zona Sant'Antonio Abate.

Foto e video di Nicola Cinquina (MisericordiaTV)