Politiche giovanili a Vasto, confronto tra i candidati a sindaco

In vista delle prossime elezioni amministrative che vedranno il nostro comune andare al voto, la Consulta Giovanile Vasto organizza, presso la propria sede del Centro "E. Berlinguer" in via Anelli 71, un dibattito con i candidati sindaco sul futuro delle politiche giovanili.



L'incontro si terrà mercoledì 15 settembre, alle ore 18, e sarà un'importante occasione per instaurare un dialogo con i candidati sindaco e sui loro progetti per il prossimo quinquennio.

Non mancate!