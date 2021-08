Doppio appuntamento al Kela Bar di Vasto Marina

Questa sera, al Kela Bar, si esibiranno in un doppio live, dopo due anni di assenza, le due band vastesi de Le Zoccole Misteriose e dei Golkonda, con i loro inediti punk (con diverse contaminazioni sonore).Dalle ore 22, potrete assistere ad uno spettacolo clamoroso che festeggerà il ritorno sul palco.

LZM:

" Il gruppo nasce a Vasto a metà degli anni '90.Dopo varie formazioni e la registrazione di 3 album di cui l' ultimo per l'etichetta discografica Frekete Records di Angelo Mirolli arriva alla formazione attuale, in bilico tra punk e stoner, con l'aggiunta della sassofonista Adele Fabiani. Attualmente ripropone vecchi classici della band, opportunamente riarrangiati e nuove canzoni che presto saranno riunite in un nuovo album di cui è prevista l'uscita a breve.

GOLKONDA:

Formazione nata nel 2016, ha cominciato come cover band per poi diventare una vera e propria band originale, con inediti punk e rock scritti in italiano e in inglese da tutti i componenti del gruppo. Il suo primo brano registrato "Respiro" si trova anche in videoclip su Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=5v7pPrw6COc

https://www.youtube.com/watch?v=C7sXIcpUSX0