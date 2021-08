"Siren Festival" a Vasto, il grazie dell'organizzazione

Amici del Siren, grazie per averci seguito in questa strana, ma molto voluta 7ª edizione. Non è stato facile in questi tempi così confusi, ma ci abbiamo messo tutto l’impegno e la passione per poter essere con voi anche quest’anno. ⁣

Un ringraziamento speciale a Città del Vasto, a #ScenaUnita, ai nostri sponsor Siren Craft Brew, Ales & Co. e Open Fiber, a Fantini Wines, ai media parters Rai Radio2 e ExitWell.

Grazie agli artisti IOSONOUNCANE, Margherita Vicario, GOLD MASS, cmqmartina, Vieri Cervelli Montel, Caterina Palazzi- Sudoku Killer, Piove. e New Candys. Grazie ai tecnici e tutte le maestranze, a Sfera Cubica , Do It Yourself Ticket, Heart Studio , al nostro green partner Eco.Reverb e Legambiente Abruzzo, grazie a Equaly, ai nostri local partners Consorzio Vivere Vasto Marina e Vasto in centro.

Grazie di cuore a tutti voi che avete passato questi tre giorni rispettando tutte le regole vigenti con pazienza e rispetto. ⁣

Vi aspettiamo nel 2022, saremo ancora più forti, per ballare ed emozionarci insieme, strettissimi. ⁣

Ci vediamo l’anno prossimo. ⁣

⁣