'Scrittori in Piazza', appuntamento con 'Le amazzoni' di Manuela Piemonte

L'incontro con Manuela Piemonte è l'ultimo della 27^ edizione di 'Scrittori in Piazza' che, in questi anni, ha visto alternarsi in piazza Barbacani i più famosi scrittori italiani. Ne cito uno per tutti: Andrea Camilleri. Tra gli ultimi Maurizio De Giovanni.

Venerdì 20 agosto, alle ore 21,30, in piazza Barbacani, nell'ambito della rassegna Scrittori in piazza, a cura della Nuova Libreria di Vasto, Manuela Piemonte presenta:

LE AMAZZONI ed. Rizzoli

Interviene Paola D'Adamo

Vi invitiamo a partecipare a questa serata pensata per voi con gioia e in amicizia.