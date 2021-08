Tributo a Ivano Fossati e occasione di sostegno ad Alzheimer Vasto Italia

Si intitola “Dietro una curva improvvisamente… il mare” dalla sua celebre canzone cantata insieme ai colleghi De André e De Gregori. Per la prima volta a Vasto si terrà un tributo a Ivano Fossati, il noto cantautore ligure, autore per sé e per tanti interpreti (specialmente femminili) della musica italiana.

Il 16 agosto, alle ore 22 presso la splendida cornice dei Giardini d’Avalos, si esibirà un collettivo di gruppi che eseguirà le canzoni più famose del suo repertorio.

Francesco Marchesani:

“Tutto è nato l’anno scorso mentre stavamo studiando un nuovo spettacolo per Avi Alzheimer Vasto, quando mi è venuto in mente questo progetto originale che vedevo però lontano dal potersi realizzare; non potevo caricare tutto sugli Eclipse e far provare tutti i brani a loro, quindi ho pensato di spezzettare la scaletta e suddividerla per gruppi. Ho così chiamato gli Arditi Instabili di Stefano De Libertis che si sono messi subito all’opera (sono grandi professionisti) ed ai quali ho affidato le canzoni più belle (La canzone popolare, I treni a vapore, Una notte in Italia, Mio fratello che guardi il mondo, ecc…), gli Eclipse che per una volta abbandoneranno le atmosfere folydiane ed eseguiranno La pianta del tè e Cara Democrazia, Luigi Di Tullio con La costruzione di un amore, Stefano Barbati (bravissimo) con la sua chitarra in loop in Carte da decifrare. Voci narranti con pensieri di Fossati affidate a Roberto Di Virgilio e Ivana de Leonardis”.

Il concerto è a scopo di beneficenza (costo del biglietto € 13,00 a favore dell’Associazione Avi Alzheimer Vasto Italia).

Ad inizio concerto ci saranno i saluti delle dott.sse Maria Teresa Del Gesso (Presidente Avi) e Claudia Sacchet (Medico Dir. Reparto Geriatrica Ospedale San Pio di Vasto) che operano attivamente sul territorio è supportando i malati di Azlheimer e le loro famiglie con i progetti Caffè Alzheimer e Corsi per Caregiver.

I biglietti sono disponibili presso il Bar Mirò Piazza Pudente, 23 a Vasto. di fronte ai Giardini d’Avalos.

Entrata con Green Pass (molto semplice da scaricare, basta un click) o con tampone negativo entro 48 ore prima.

Si ringrazia la neo Presidente del Rotary Club di Vasto la Prof. Emma Columbro per il supporto e la sponsorizzazione ed il Comune di Vasto (Assessorati Cultura e Turismo) per il Patrocinio.