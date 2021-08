'Festa del Ritorno' 2021 con Premio Petroro a Gianni Letta e ospite Orietta Berti

Si è rinnovato ieri sera in Piazza del Popolo il tradizionale appuntamento con la Festa del Ritorno organizzata dall’Associazione Pro Emigranti in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Vasto e che quest’anno ha tagliato il traguardo della 46^ edizione.

All’interno della manifestazione, presentata da Paola Cerella e con la partecipazione del giornalista Rai Gianni Quagliarella, è stato consegnato il Premio Silvio Pretoro, l’importante riconoscimento intitolato alla memoria del padre fondatore dell’Associazione, per molti anni animatore del sodalizio. Il premio è stato attribuito al dott. Gianni Letta, giornalista e politico abruzzese, per anni direttore del quotidiano Il Tempo e più volte sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha destinato l’assegno da 5mila euro al San Pio di Vasto “per la tenacia, la dedizione, il senso del dovere e la capacità di sacrificio con cui gli operatori sanitari si sono prodigati in questo difficile momento caratterizzato dalla Pandemia da Covid-19”.

Al termine delle consegne di rito il concerto tanto atteso dai presenti, di Orietta Berti che ha incantato piazza del Popolo gremita di persona con la sua voce e la sua simpatia.

da ilnuovoonline.it

Fotoservizio di Costanzo D'Angelo