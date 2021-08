Concerto-Tributo ai Pink Floyd con gli Eclipse a Ferragosto

Domenica 15 agosto alle ore 22,00 ai Giardini di Palazzo d'Avalos si potrà ascoltare il meglio della discografia dei Pink Floyd, canzoni intramontabili quali Time, Comfortably Numb, Wish You Were, Shine On You Crazy Diamond e tante altre.

Protagonisti gli Eclipse: Luigi Mariotti (chitarra), Francesco Marchesani (voce), Alessandro Mariotti (basso), Giovanni Tabilio JoeVanni (tastiere), Emanuele Perry Perrina (batteria), Gianpiero Barbati Jump (sax) e Dora Minicucci (cori).

Costo del biglietto € 15,00.

L’incasso sarà devoluto interamente all’associazione AVI (Alzheimer Vasto Italia).

I biglietti sono disponibili presso il Bar Mirò di fronte ai Giardini d’Avalos.

Entrata con Green Pass (molto semplice da scaricare, basta un click) o con tampone negativo entro 48 ore prima.

Si ringrazia la neo presidente del Rotary Club di Vasto, la prof.ssa Emma Columbro per il supporto, e la sponsorizzazione del Comune di Vasto (Assessorati Cultura e Turismo) per il Patrocinio.