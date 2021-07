"L'Altra Vasto", riecco la tradizionale passeggiata di Madrecultura

L’associazione Madrecultura è lieta di comunicare che il 21 luglio 2021 alle ore 21.00 nel centro storico di Vasto si svolgerà la ormai tradizionale passeggiata culturale denominata “L’Altra Vasto”.

Arrivata alla quarta edizione, quest’anno il tema sarà: Acqua e acquedotti a Vasto. Ad impreziosire la passeggiata ci sarà il Gruppo teatrale “In… Verso l’Abruzzo” che durante il percorso reciterà alcuni versi di poeti abruzzesi. Ad accompagnare il gruppo sarà la guida professionista Antonio D’Angiò che anche quest’anno delizierà i partecipanti con aneddoti e curiosità dei posti visitati. È un’occasione per far conoscere a vastesi e turisti alcune chicche culturali della nostra città. Ancora una volta Madrecultura in prima linea per valorizzare la storia locale. Il nostro patrimonio culturale deve tornare ad essere motore del sapere ma anche di rinascita sociale, ambientale ed economica. La durata della camminata sarà di circa un’ora e mezza.

Posti limitati e con prenotazione obbligatoria.

Info: 328-442433

Il Presidente Gianluca Casciato