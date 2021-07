"Niente scuse per la salute", le premiazioni del concorso

Si è conclusa con la premiazione dei vincitori la sera del 10 luglio la IV edizione del Concorso “Niente scuse per la salute” organizzato da Lory a colori con il contributo della Fondazione BCC della Valle del Trigno. Il concorso, al suo quarto anno, ha come obiettivo quello di sensibilizzare le scuole del territorio sul tema della salute e prevenzione dei tumori. Il concorso aiuta i ragazzi delle scuole a riflettere sugli stili di vita, il benessere, la salute ed in particolare l’importanza della prevenzione.

Quest’anno la premiazione è avvenuta all’aperto, presso il Cortile della BCC della Valle del Trigno a San Salvo.

A premiare i ragazzi del concorso "Niente Scuse per la Salute" la Presidente di Lory a Colori Monica Molinari, il Sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca e per la Fondazione BCC della Valle del Trigno, sostenitrice del Progetto, il Vicepresidente Pasqualino Onofrillo che nel portare i saluti del Presidente Nicola Valentini, si è rivolto alla platea di intervenuti: “E’ bello per la Fondazione sposare progetti come questo che aiutano i giovani del nostro territorio a riflettere su tematiche importanti come la prevenzione. Ed è molto bello affrontare questi temi con il sorriso e la speranza così come viene fatto sempre nelle manifestazioni organizzate da Lory a colori”.

La Presidente di Lory a Colori, Monica Marinari, ha spiegato come il concorso e tutte le iniziative dell’Associazione nascono per portare i colori laddove questi sono sbiaditi. Inoltre ha ricordato l’importanza della prevenzione come stile di vita.

Al Concorso hanno partecipato svariate scuole del territorio.

Sono stati premiati 14 ragazzi frequentanti le seguenti scuole: Nuova Direzione Didattica di Vasto, Istituto Rossetti di Vasto, I.C di Roseto 1, I.C. di Roseto 2, Liceo Artistico Pantini Pudente di Vasto, Liceo Scientifico Omnicomprensivo di San Salvo, IIS Mattei di Vasto.

Segue lista ragazzi vincitori:

PRIMARIA Sez. A

1° classificato: Classe 2°A della Nuova Direzione Didattica di Vasto

SECONDARIA DI 1° sez. A

1° classificato: ALISA XAJA.

IC. Rossetti Vasto

2° classificato: ALESSIA ROMAN.

IC. Rossetti Vasto

3° classificato: SILVIA ARCADIO.

IC. Roseto 1

SECONDARIA DI 1° sez. B

1° classificato: ELEONORA FALA’.

IC. Roseto 2

2° classificato: SARA PACINI.

IC. Roseto 2

3° classificato: GIORGIA FIDANZA.

IC: Roseto 1

SECONDARIA DI 1° sez. C Video

1° classificato: PIERLUCA DEL ROSCIO

IC. Roseto1

2° classificato: ADELE ALEYDIS SAPORITI.

IC. Roseto 1

3° classificato: CLASSE 2 G.

IC Roseto 2

SECONDARIA DI 2° sez. A

1° classificato: SARAH CRISCI.

Liceo Artistico Pantini Pudente

2° classificato: UMBERTO FABRIZIO.

Liceo Scientifico Omni San Salvo

3° classificato: AURORA DI ROSSO.

Liceo Artistico Pantini Pudente

SECONDARIA DI 2° sez. C Video

1° classificato: 3° C Meccanica, meccatronica ed energia dell’IIS Mattei di Vasto