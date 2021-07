Rassegna Musicale “B. Lupacchino dal Vasto”, appuntamento ai Giardini d'Avalos

Dopo la sospensione dello scorso anno a causa della pandemia, torna il tradizionale appuntamento con la Rassegna Musicale “B. Lupacchino dal Vasto” che giunge alla sua XX edizione.

Si tratta di un traguardo considerevole per la manifestazione ideata e organizzata dal Coro Polifonico Histonium e la direzione artistica di Luigi Di Tullio, che ha portato a Vasto oltre 60 realtà corali. Per celebrare al meglio questa speciale edizione ci sarà una esclusiva anteprima con il primo appuntamento della Rassegna che si svolgerà domenica 4 luglio alle ore 21 nella splendida cornice dei Giardini di Palazzo d’Avalos, con lo spettacolo:

APULIAN MISTERY "del mio mal superbo” Storie senza tempo

Ensemble Vocale Florilegium Vocis

Fabio Armenise, arciluito

Giordano Cozzoli, attore

Simona Lattanzi, ballerina

Sabino Manzo, direttore

Nicolò Marzocca, regia

Nicolò Marzocca e Giordano Cozzoli, realizzazione testi

Lo spettacolo, una cantata scenica in due atti, è un viaggio in musica, danza e poesia che narra la sventurata storia della nobildonna e poetessa Isabella Morra la quale, per volere tiranno dei suoi fratelli, trascorse la maggior parte della sua vita rinchiusa nel suo castello di Favale in Lucania. Nelle sue liriche Isabella scrisse del suo amore proibito con un nobiluomo spagnolo, amore che sfortunatamente la portò alla morte violenta. La sfortunata nobildonna fu tra le più produttive poetesse del rina scimento, molti dei suoi versi, intrisi di sentimenti di amore e di sofferenza, furono trasferiti in musica da compositori del rinascimento in una delle forme più tradizionali del tempo: il madrigale, tra questi Gesualdo da Venosa.

La serata propone una esplorazione nel torturato mondo femminile del rinascimento di cui Isabella diventa l’emblema più antico e al tempo stesso lirico ed etereo.

Un'occasione unica per immergersi in una storia che sa di “giallo storico" raccontata con un interessante connubio di forme di arte.

Il concerto è realizzato con il patrocinio del Comune di Vasto, l’ingresso ai Giardini d’Avalos è libero tuttavia è necessaria la prenotazione con queste modalità.:

Messaggio WhatsApp al n. 389 9791841

Registrazione al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-xx-rassegna-musicale-b-lupacchino-dal-vasto-apulian-mistery-160796349209

Il Coro Polifonico Histonium, che aprirà la serata con un breve intervento musicale, Vi aspetta numerosi a questo primo appuntamento della Rassegna a cui seguiranno altri interessanti incontri musicali nei prossimi mesi di ottobre e novembre.

Buona Musica a tutti!