'Estate Corale', corso gratuito per bambini e ragazzi

"Estate Corale": lancia il corso per bambini e ragazzi la Scuola Civica Musicale “Florindo Ritucci Chinni” di Vasto.

Si tratta, nello specifico, di un percorso gratuito di avviamento al canto corale curato dall'insegnante Paola Stivaletta, direttore del Coro Polifonico 'Stella Maris'.

L’iniziativa è stata programmata per il periodo estivo - dal 5 luglio al 30 agosto - con appuntamento al lunedì, dalle ore 17,30 alle 19,30, nella sede della Scuola Civica Musicale in via Anelli. Il corso è riservato ai bambini e ragazzi dai 6 anni in su.

Per le informazioni e le iscrizioni basterà chiamare il numero telefonico: 335-8432167