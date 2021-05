"Un passo al giorno": Angela Pennetta apre ufficialmente la sua sede elettorale

"'Un passo al giorno' è un progetto concreto con degli obiettivi da raggiungere, nel quale ogni singolo passo crea i presupposti per quello successivo.

Non è un punto di partenza ma la continuazione di un percorso che ho iniziato tempo fa con un gruppo di persone che, come me, ci hanno creduto. Un invito che oggi rivolgo a chiunque voglia proseguire insieme a noi questo cammino".

Così Angela Pennetta, fondatrice del Comitato civico L'Arcobaleno, candidata sindaco alle prossime elezioni comunali di Vasto, nell'annunciare l'apertura ufficiale della sua sede elettorale, in Piazza Verdi a Vasto.