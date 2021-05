Nuovo appuntamento, giovedì 27 maggio alle ore 18,30, con Container Live.

Università delle Tre Età di Cupello e Università delle Tre Età Vasto presentano in diretta streaming sulle pagine Facebook Container LIVE, Università Tre Età Cupello, Università delle Tre Età Vasto e su Instagram container_live l'incontro "Educare alla felicità - Crescita, Famiglia e Società - Capire se stessi per capire i nostri figli".

Con Josè Sergio Santoro, dottore in Psicologia-Counselor e insegnate di scuola primaria. In apertura interverranno: Concetta Delle Donne (dirigente scolastico), Germana Benedetti (libraia) e Rocco Di Scipio (presidente UniTre Vasto).

Alternando letture a riflessioni, domande e curiosità, parleremo di futuro, di educazione, di scuola, di bambini e del bambino che è in ognuno noi. Il nostro ospite José Sergio Santoro, oltre ad essere un esperto insegnante, si dedica da più di dieci anni alla formazione e crescita personale come Life ed Educational Coach. È un appuntamento speciale in cui gli ascoltatori, adulti e bambini, genitori e figli, potranno partecipare alla diretta, ponendo domande e ricevendo risposte.

"Mai come in questo periodo storico la genitorialità, l’istruzione, l’educazione e le persone sono messe a così dura prova. Tutto cambia velocemente e lo tzunami della pandemia ha accelerato un inevitabile processo di cambiamento che già era iniziato da qualche anno. Qualsiasi genitore, penso, desideri più di ogni cosa che i propri figli siano felici. Ogni obiettivo di studio, di relazioni, di lavoro, di svago sembra tendere verso un unico traguardo: la ricerca della felicità. Ma più che nella meta è nella vita di ogni giorno, nelle cose semplici come una carezza, uno sguardo, un sorriso o un abbraccio, nel respiro. Insomma riscoprire le piccole cose e goderne". (Sergio Santoro)

In occasione de Il Maggio dei Libri, la manifestazione nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura, a cui aderiamo con il nostro evento online, Container Live sarà trasmesso dalla storica Nuova Libreria, in Piazza Barbacani a Vasto, che ringraziamo per la gentile ospitalità.