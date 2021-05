Terme Romane di via Adriatica riaperte al pubblico

L'Area Archeologica delle Terme Romane di via Adriatica a Vasto è stata riaperta al pubblico in occasione delle Giornate Fai di Primavera, il 15 e 16 maggio, e durante questo evento nazionale si è registrata in soli due giorni la presenza nel sito di oltre 300 visitatori, numero peraltro limitato, rispetto alle richieste ricevute, dal rispetto dei vigenti regolamenti che hanno imposto sia la prenotazione 24 ore prima sia l'accesso in gruppi contingentati.

"La nostra Delegazione - si legge in una nota del Fai di Vasto - che promuove il sito archeologico in seguito ad una convenzione stipulata con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara - a partire da domenica 23 maggio renderà fruibile il sito archeologico nei seguenti giorni ed orari:

nel mese di MAGGIO, la DOMENICA mattina con visite guidate alle ore 11.00, 11.30 e 12.00 (domenica 23 e 30 maggio);

nel mese di GIUGNO, nel tardo pomeriggio di SABATO e DOMENICA, con visite guidate alle ore 19.00, 19.30 e 20.00

Per le aperture nei mesi di luglio ed agosto seguirà un secondo comunicato.

Si fa presente che grazie al decreto-legge approvato il 18 maggio non sarà obbligatoria la prenotazione. Tuttavia, continueremo a rispettare le attuali disposizioni anti-Covid e i gruppi che si susseguiranno nella visita del sito saranno comunque contingentati.

La prenotazione, pertanto, è vivamente consigliata e può essere effettuata telefonicamente al n. 349 6811863 o via mail all'indirizzo vasto@delegazionefai. fondoambiente.it".

Foto nella galleria da NoiVastesi